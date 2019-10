Fractieleider Wilfried Vandaele (N-VA) over stijl van Jambon: "Nodeloos de gemoederen opgejut"

Ook van bij CD&V komen kritische geluiden. ""Ik denk dat in deze de oppositie gelijk heeft", zegt Sammy Mahdi in "De afspraak op vrijdag". Mahdi is voorzitter van Jong CD&V. "Als meneer Jambon de dag ervoor heeft gezegd dat de cijfers er zijn maar dat hij ze toch niet zal vrijgeven, is het niet abnormaal dat vanuit de oppositie de vraag komt om die cijfers vrij te geven."

Dat de begrotingscijfers ook in Brussel en Wallonië nog niet zijn vrijgegeven, vindt Mahdi niet relevant. "Ik denk dat Vlaanderen toch in de eerste plaats naar zichzelf moet kijken en moet proberen om daar een goed debat over te voeren."

"Daarnaast heb ik het ook nog moeilijk met de manier waarop er wordt gecommuniceerd", sneert Mahdi in de richting van Jambon. "Ik weet dat er in het regeerakkoord staat dat de VRT standaardtaal moet gebruiken. Ik verwacht ook van politici dat ze standaardtaal gebruiken."

