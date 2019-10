Lenen voor een woning? Bijna iedereen kiest voor een vaste rentevoet

Een vaste rentevoet lijkt in tijden van lage rente een logische keuze. Gedurende de hele looptijd ben je verzekerd van die lage rentevoet. Toch kozen veel mensen begin dit jaar voor een variabele rentevoet. Bij BNP Paribas Fortis had zelfs de helft van de nieuwe hypotheekleningen een variabele rente.

"Dat komt omdat het risico van een variabele rente toen beperkt was", zegt Tim Spellemans van BNP Paribas Fortis. In België kan de rentevoet maximaal verdubbelen, bijvoorbeeld van 1,3 procent tot 2,6 procent. "Het verlies dat je zou kunnen lijden wanneer de rentevoet verdubbelt, bleef heel beperkt." Daardoor bleef ook in het slechtste geval die variabele rente aantrekkelijk.