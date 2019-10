Röntgenstralen en artificiële intelligentie moeten 2000 jaar oude, ongeopende papyrusrollen ontcijferen

"Die bibliotheek werd ook gebruikt door Philodemus, een antieke, Epicurische filosoof. De werken die we al hebben kunnen blootleggen zijn grotendeels Griekse werken van Philodemus zelf, maar ook teksten die hij bestudeerde", legt Gertjan Verhasselt verder uit. In de al ontrolde werken zitten zelfs geschriften van een van de belangrijkste Griekse filosofen: Epicurus, grondlegger van het Epicurisme. Zijn stroming draaide rond persoonlijk geluk, dat volgens hem het hoogste goed in het menselijk leven was. Hij had ook al een concept waarin de natuur bestond uit botsende atomen. Er is helaas zeer weinig werk van hem overgeleverd. De resterende rollen kunnen ons dus veel meer over zijn leven en werk bijleren.

Ook Verhasselt hoopt dat het nieuwe onderzoek van Bert Seales de geheimen van 900 volledige rollen in de toekomst kan onthullen. En daar stopt het niet, want er is een kans dat de bibliotheek nog veel meer prijs kan geven vertelt hij: "Het grootste deel van de gevonden teksten is Grieks, de taal die de intellectuele elite sprak. Dat heeft geleid tot hypothesen dat de Latijnse sectie nog begraven ligt in Hercolaneum." Zowel het onderzoek van Seales' team als van verdere archeologische vondsten kunnen dus voor de natte droom van historici zorgen.