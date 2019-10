"Grootste poolexpeditie aller tijden": honderden wetenschappers laten zich invriezen op de Noordpool

Geen ander gebied op aarde warmt zo snel op als de Noordpool. Tijdens het koudeseizoen (oktober tot mei) gaat de opwarming er drie keer sneller dan de rest van het noordelijk halfrond. Dat bleek eerder dit jaar uit een omvangrijke analyse van gegevens tussen 1971 en 2017. In concrete cijfers betekent dit dat de gemiddelde jaartemperatuur in 2017 met 2,7 graden Celsius was gestegen tegen over 1971 (ter vergelijking: wereldwijd zitten we nu aan ongeveer 1 graad, maar dan wel over ruim 100 jaar bekeken). In het koude seizoen gaat het over 3,1 graden, in het warmere seizoen (juni-september) over 1,8 graden.

Sommigen voorspellen dat de Noordpool over enkele tientallen jaren al in de zomer volledig ijsvrij zal zijn. Dat zou enorme gevolgen hebben voor het klimaat wereldwijd. De wetenschappers willen met hun onderzoek betere klimaatmodellen maken, waardoor ze beter kunnen voorspellen wat er zou kunnen gebeuren en op welke termijn.