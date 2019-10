Al minstens 70 doden bij golf van protest in Irak

In Irak zijn nu al zeker 72 doden gevallen na vier dagen van protesten tegen de regering. Volgens sommige bronnen is er zelfs sprake van bijna 100 doden. Er zijn ook tientallen gewonden. Sinds begin deze week wordt er elke dag betoogd in de hoofdstad Bagdad en grote steden in het sjiitische zuiden. De betogers zijn boos over de corruptie, de hoge werkloosheid en de slechte infrastructuur en hygiëne in het land.