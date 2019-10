Dader mesaanval op politieagenten in Parijs was wellicht geradicaliseerd en had contact met salafisten

De dader, een 45-jarige man uit Martinique op de Franse Antillen, die op de computerafdeling van de politie werkte, had zich bekeerd tot de islam, dat was bekend. Maar nu blijkt dat hij wellicht radicaler was dan gedacht. Hij had contacten met salafisten, weigerde bepaalde contacten met vrouwen (welke specifieerde de procureur niet), en vergoelijkte de aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in 2015 en andere terreurdaden in naam van de islam. Ook was hij zich recent anders gaan kleden.