"Gele hesjes" blokkeren distributiecentrum van Bpost in Fleurus

Volgens een lid van het collectief verhinderen de demonstranten dat vrachtwagens het centrum verlaten en willen ze hun actie, die de bedoeling heeft om vreedzaam te zijn, volhouden tot zaterdag 8 uur. De actievoerders willen naar eigen zeggen de passiviteit van het beleid inzake sociale, fiscale en klimatologische kwesties aan de kaak stellen.

"Blokkades, symbolische acties, demonstraties, overlegbijeenkomsten, ... Ondanks alles blijft de politieke macht doof voor onze eisen. Bpost is nog steeds een bedrijf waarvan de staat aandeelhouder is. Het blokkeren van de staatseconomie kan misschien de aandacht vestigen op onze eisen: een verlaging van de btw op essentiële producten en een vermindering van de stijging van de brandstofprijzen. Bovendien moeten we onze belastingheffing heroverwegen, zodat de inspanning wordt gespreid over degenen met de grootste schouders", verklaart het collectief in een communiqué.

De actievoerders wijzen er voorts op dat Bpost samenwerkt met "een van de grootste banenvernietigers: Amazon". "Wij willen niet dat ons geld bijdraagt aan de levering van Amazon-pakketten, die door de lage prijzen sommige kleine en middelgrote ondernemingen dwingen om te sluiten", luidt het.

Het collectief benadrukt tot slot dat het geen "klimaatsceptische, fascistische en contraproductieve beweging" is, maar dat de groep integendeel gestreden heeft voor het "het investeren in groene energie en het invoeren van een eerlijk belastingstelsel zodat mensen met waardigheid kunnen leven".

De actievoerders willen naar eigen zeggen tot december acties organiseren. "De afwezigheid van een regering neemt geenszins de noodzaak weg om de druk op de politiek te handhaven", klinkt het.