Hardleerse havenindringer moet naar gevangenis

De man werd in het verleden al meerdere malen aangetroffen in de haven en moest zich al twee keer verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Daarbij werd hij in februari en maart van dit jaar veroordeeld. Na de tweede veroordeling verbleef de man een tijd in voorlopige hechtenis.

De Libiër was nog geseind voor een van de vonnissen en werd daarom na het verhoor vrijdag meteen naar het penitentiair complex van Brugge overgebracht. Hij kan zich verwachten aan een gevangenisstraf van zes maanden.