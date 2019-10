Jan Jambon (N-VA) relativeert heisa over smartphonespel in parlement: "Het was geen "Angry birds" maar "Toy blast""

Minister-president Jan Jambon beleeft een woelige start van zijn Vlaamse regering. Tijdens het debat over de regeerverklaring vertrok de verzamelde oppositie uit het parlement vanwege het uitblijven van de begrotingscijfers. En daarnaast kreeg de minister-president ook kritiek omdat hij tijdens het debat -nadat de oppositie al vertrokken was- gefilmd werd al spelend op zijn smartphone.

Velen namen aan dat het om het populaire "Angry birds" ging. "Dat is absoluut fake news", lacht Jambon. "Het was helemaal niet "Angry birds", maar "Toy blast"", zo zegt de nieuwe minister-president in "De week van Harald" op Radio 2. "Ik weet ook wel dat dat geen goed beeld is, maar we hebben wekenlang dag en nacht gewerkt. Ik wachtte op een belangrijk berichtje en was even afgeleid. Ik denk niet dat dit fataal is voor al het werk dat we al geleverd hebben."

Besparingen

De kritiek van de oppositie - die de regering Jambon I nu al een besparingskabinet noemt - weerlegt de minister-president. "We moeten inderdaad inkomsten vinden voor zo'n 2 miljard euro, maar die ruimte creëren we om andere nodige uitgaven te kunnen doen. Zo willen we de wachtlijsten voor mensen met een handicap wegwerken, de capaciteit van de kinderopvang vergroten, enzovoort. Dat kan je niet doen zonder ergens anders op te besparen of belastingen te heffen. We proberen te besparen op een manier die zo weinig mogelijk mensen pijn zal doen", aldus Jambon.