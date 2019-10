"Zeer duistere dag voor Hongkong": Metronetwerk plat na opnieuw grimmige protesten, 14-jarige jongen neergeschoten

Het volledige metro- en treinnetwerk in Hongkong ligt stil, na nieuwe protesten afgelopen nacht. Het ging er heftig aan toe, nu de lokale overheid mondmaskers verbiedt via een speciale noodwet. Demonstranten stichtten brandjes en vernielden metrostations. Een jongen van 14 werd in het dijbeen geschoten, vermoedelijk met een verdwaalde politiekogel. Hij is zwaargewond.