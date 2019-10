Nieuwe Electrabel-voorzitter Johnny Thijs: "3 van de 7 kerncentrales moeten langer openblijven"

"De kernuitstap is wettelijk geregeld. Die beslissing moeten we respecteren". Het zijn de woorden van de nieuwe voorzitter van energiebedrijf Electrabel, Johnny Thijs, in een interview met "De Standaard". Maar toch is Thijs van plan om bij de volgende federale regering aan te kaarten dat drie van de zeven kerncentrales in ons land best twintig jaar langer openblijven.