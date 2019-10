Zes olifanten willen elkaar redden uit Thaise waterval, maar overleven het niet

De parkwachters vermoeden dat het olifantenjong struikelde en zo in de waterval viel. De andere dieren hebben het jong allicht proberen te redden, maar zijn bij hun reddingspoging zelf om het leven gekomen. De twee nog levende olifanten probeerden allicht ook hun soortgenoten te helpen. Ze zijn in veiligheid gebracht en worden extra in de gaten gehouden. Voor olifanten is het niet evident om zonder kudde verder te leven.

"Ze kunnen wel eens in moeilijkheden geraken omdat olifanten hun kuddes nodig hebben om voedsel en bescherming te vinden", zegt Edwin Wiek, de stichter van Wildlife Friends Foundation Thailand, aan BBC. En ook de emotionele tol mag je niet onderschatten. Van olifanten is bekend dat ze tekenen van rouw kunnen vertonen. "Ze verliezen half hun familie, er is niets wat je kan doen. Het is de natuur, helaas."