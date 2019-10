Advocaat Paul Bekaert: "Wereldvreemde rechters? Politici zouden beter over wereldvreemde wetten spreken"

Oorzaak daarvan ziet de advocaat ook in de opleiding. "Die is drastisch veranderd. Wij hadden nog maatschappelijke vakken, zeer veel filosofie en geschiedenis. Mijn voorgangers waren doctors in de rechten en kregen in de kandidaturen zelfs nauwelijks recht. Ik betreur het dat dat weggevallen is. Ik vind dat wij een maatschappelijke taak hebben. Die kan je niet vervullen als je niet goed weet wat de grondslag is van die maatschappij."

Paul Bekaert toont zich in zijn boek niet alleen kritisch voor de magistratuur, ook voor publiek en politiek. In "De ochtend" laat hij daar geen twijfel over bestaan: "De publieke opinie kiest de makkelijkste weg: die van de vergelding. De rechtstaat betekent verheffing, daar is geen plaats voor lage gevoelens."

Wanneer er bijvoorbeeld collectieve verontwaardiging is bij de vrijlating van een verkeersdelinquent die vluchtmisdrijf pleegt en zonder rijbewijs rijdt, is Paul Bekaert heel duidelijk: "Ik heb de indruk dat het publiek niet graag uitgelegd krijgt wat het verschil is tussen een vrijlating door een onderzoeksrechter en een vrijspraak op het einde van de rit. Als men zo iemand meteen opgesloten wil zien, dan dient de wet op de voorlopige hechtenis gewijzigd te worden."