Paus creëert 13 nieuwe kardinalen, onder wie aartsbisschoppen van Luxemburg en Kinshasa

Bij de nieuwe kardinalen zijn nogal wat mannen die een rol spelen in de dialoog met de islam. De Spanjaard Miguel Angel Ayuso Guixot is voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog; de Brit Michael Fitzgerald was zijn voorganger op die post. De Spanjaard Cristobal Lopez Romero is aartsbisschop van Rabat in Marokko en Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo is aartsbisschop van Jakarta in Indonesië, het land met de grootste moslimbevolking ter wereld.