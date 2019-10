In "De afspraak op vrijdag" heeft Ivan De Vadder de jongerenvoorzitter van CD&V Sammy Mahdi te gast, samen met politiek journalist Isolde Van den Eynde (Het Laatste Nieuws) en oud-CD&V-senator Rik Torfs. Ze hebben het over de installatie van de Vlaamse Regering, de discussie over de ontbrekende begrotingscijfers en de nakende voorzittersverkiezingen bij CD&V.