Politie stopt Russische trouwstoet in Roeselare: twee auto's in beslag genomen

Rond 15 uur werd de politie op de hoogte gebracht van de gevaarlijke verkeerssituatie, waarna ze met enkele ploegen ter plaatse gingen. De trouwstoet werd tot stilstand gebracht en iedereen werd gecontroleerd.

Twee auto's zijn in beslag genomen, omdat ze niet verzekerd of niet in orde waren. Twee bestuurders zijn ook hun rijbewijs kwijt.