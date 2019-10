Schotland komt op straat: "Steeds meer mensen willen liever onafhankelijk land in EU dan deel van "Brexit Britain""

Mairi Spowage is ervan overtuigd dat Schotland wel degelijk een succesvolle onafhankelijk economie kan worden. “Alle data waar we nu over spreken, gaan over Schotland als deel van de Unie. Als we onafhankelijk worden, zullen we keuzes moeten maken, moeilijke keuzes wellicht, over ons belastingsysteem, over de uitgaven voor de sociale zekerheid. De vraag is vooral hoe we die uitdagingen zouden oplossen in de eerste jaren na onafhankelijkheid."