Schrijf je zonder fouten in voor De Schrijfwijzen, de "10 Miles voor taalliefhebbers"

Zoveel moge duidelijk zijn: het dictee is niet dood en begraven. “De mens is van nature nieuwsgierig, wil zich graag verbeteren en ook meten met anderen. Dit fijne taalspel dat simultaan gespeeld wordt tussen de boeken in meer dan 100 bibs zet in op dat wedstrijdelement, maar vooral ook op een samenhorigheidsgevoel. Wij zien Het Groot Dictee Heruitgevonden als de 10 Miles voor taalliefhebbers,” zegt An Leenders, directeur van Creatief Schrijven vzw.