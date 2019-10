Vlaams Welzijnsverbond over regeerakkoord: "Ambitieus, maar onuitvoerbaar"

Ook het Vlaams Welzijnsverbond las met grote aandacht wat er in het Vlaams regeerakkoord staat over de zorgsector. Het verbond komt tot de conclusie dat tegenover de grote ambities veel te weinig middelen staan.

Volgens de tekst in het regeerakkoord wordt er 270 miljoen euro uitgetrokken om de wachtlijsten voor personen met een handicap weg te werken. "Als je weet dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft berekend dat daar minimaal 1,6 miljard euro voor nodig is, dan begrijp je dat die kloof vrijwel onoverbrugbaar is", zegt directeur Hendrik Delaruelle van het Vlaams welzijnsverbond.

Hetzelfde probleem stelt het Vlaams Welzijnsverbond in de jeugdzorg vast. Daar wordt 60 miljoen voor uitgetrokken, terwijl volgens het Agentschap Jongerenwelzijn maar liefst 300 miljoen euro nodig is om alle jongeren met een ondersteuningsvraag te kunnen helpen. "In het regeerakkoord lezen we "Onze gemeenschap laat niemand in de steek". Toch vrezen we dat er in deze legislatuur weinig hoop is voor mensen die op een wachtlijst staan. Met deze budgetten worden de wachtlijsten amper teruggedrongen", vreest Delaruelle.