24-jarige fietser meldt zich na ongeval met vluchtmisdrijf in Gent

Een 24-jarige man uit Gent heeft zich afgelopen nacht gemeld bij de politie na het ongeval tussen twee fietsers in Gent, waarbij een vrouw uit Brugge zwaargewond werd. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De man herkende zich in de beschrijving in een opsporingsbericht maar zou niet gemerkt hebben dat hij een andere fietser had geraakt.