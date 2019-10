"Smakeloos": BBC-bonzen waren 50 jaar geleden niet allemaal blij met  “Monty Python’s Flying Circus” 

Later maakte de groep succesvolle films als “Monty Python and the Holy Grail” of “Monty Python’s Life of Brian”. Die laatste film werd hier en daar verboden, omdat hij door sommigen als godslasterlijk werd gezien. Een aantal sketches van Monty Python werd verzameld in de musical Spamalot, die ook bij ons te zien was. In 2014 kwamen de vijf overgebleven leden van de groep nog eens in actie voor een reeks liveshows in Londen.