Actiegroep Femen protesteert tegen moorden op vrouwen

Elke vrouw haalde op het kerkhof in een stil protest een zwart bord in de vorm van een grafzerk boven. Op ieder bord stond de naam van een vrouw die dit jaar door haar echtgenoot of ex werd vermoord: "Taïna, 20, 3e vrouwenmoord", "Michèle, 72, 10e vrouwenmoord", "Fabienne, 51 jaar, 36ste vrouwenmoord", "Marie-Alice, 53, 51ste vrouwenmoord","Audrey, 37, 66ste vrouwenmoord", "Denise, 58, 92ste vrouwenmoord", "Clothilde, 35, 96ste vrouwenmoord", "Salome, 21 jaar oud, 100e vrouwenmoord".