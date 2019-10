Dakloze operazangeres krijgt platencontract aangeboden en geeft openluchtconcert

Media van zover als Brazilië kwamen de onthulling bijwonen van een naambord voor de wijk Little Italy, in de Californische stad San Pedro. Het voorwerp van hun belangstelling was een dakloze vrouw, Emilia Zamourka, die amper een week geleden nog op een kartonnen bord in een parkeergarage van Los Angeles sliep.

De vrouw zong opnieuw de pannen van het dak, met dezelfde aria van Puccini "O mio babbino caro" waarmee ze viraal ging. Intussen was Zamourka ook al te zien op de Amerikaanse zenders CBS News en ABC7. En heeft producer en Grammy-winnaar Joel Diamond haar een platencontract aangeboden. Of ze dat ook aanvaardde, is niet met zoveel woorden bekendgemaakt. In een persbericht zegt Diamond wel al dat hij hoopt om met haar sopraanstem "een innoverende / EDM (electronic dance music) crossover hit te maken".