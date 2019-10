De Foyer #5: over de woelige week van Jan Jambon en de zoektocht naar de doder van wolvin Naya

Minister-president Jan Jambon (N-VA) beleefde een woelige eerste week in het Vlaams Parlement. Hij was de allereerste gast van onze uitzending. We vroegen hem waarom hij de begrotingscijfers nog niet prijs wil geven. Hij gaf ook toelichting bij een aantal veelbesproken elementen uit het regeerakkoord.

En wat is er met Naya gebeurd? De wolvin werd waarschijnlijk gedood en deze week werd een premie van 30.000 euro beloofd aan wie de gouden tip levert die naar de dader leidt. We nodigden Maarten Goethals van de Hubertus Vereniging Vlaanderen én dierenbeschermer Jan Loos van ‘Welkom Wolf’ uit voor een boeiend debat.