Federale politie neemt recordbedrag van 14 miljard euro misdaadgeld in beslag: "We moeten handelen waar het pijn doet"

Vorig jaar heeft de federale gerechtelijke politie meer dan 14 miljard euro misdaadgeld in beslag genomen, waarvan 13 miljard in het complexe dossier rond de Libische fondsen. Er werden ook 3.407 arrestaties voor zware criminaliteit verricht. In vergelijking met vorige jaren is dat een forse toename. Zo werd er in 2017 nog 644 miljoen euro in beslag genomen en werden er 2.907 zware criminelen gearresteerd. Vooral drugshandel is een groot probleem geworden. In 2018 werd er 1.3 ton marihuana aangetroffen op meer dan 1000 cannabisplantages.