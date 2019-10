Tienduizenden Fransen betogen tegen ivf-behandelingen voor alleenstaande vrouwen en lesbiennes 

Een twintigtal organisaties, de meeste van conservatief-katholieke strekking, hadden tot de betoging opgeroepen. Ze zeggen dat de wet, als die erdoor komt, kinderen berooft van de aanwezigheid van een vader.

Momenteel hebben enkel heterokoppels toegang tot ivf in Frankrijk. De regering-Macron heeft beloofd om daar verandering in te brengen, maar dat stuit dus op protest. Alleenstaande Franse vrouwen en lesbiennes die toch kinderen willen via ivf, nemen nu vaak hun toevlucht tot Belgische ziekenhuizen.

De politie telde vandaag bijna 75.000 mensen. De organisatoren spreken over 600.000 betogers.