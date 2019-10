Ginger Baker, invloedrijke drummer van Cream en “muzikale hooligan” overleden

Muzikaal was Ginger Baker dan wel vooruitstrevend, maar qua karakter was hij een echte “etterbak” volgens Michael Schack, een “hellraiser”, een “muzikale hooligan” doordrenkt van drank en drugs die schade toebracht aan menige backstage en hotelkamer en er zelfs niet voor terugschrok om “interviewers op het gezicht te slaan”. Het is een wonder dat Ginger Baker 80 jaar is geworden, besluit Michael Schack, "hij heeft zijn eigen brexit net op tijd georganiseerd." Over zijn turbulente leven is in 2012 de documentaire "Beware of Mr. Baker" gemaakt.