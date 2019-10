Ingestorte kerk van Lutselus heropgebouwd, bisschop van Hasselt wijdt gebouw én parochianen

Op kerstavond 2011 stortte de kerk van Lutselus, een gehucht van Diepenbeek bij Hasselt, bijna volledig in onder het gewicht van de sneeuw. Als bij wonder raakte toen niemand gewond, want even voor de instorting had de eucharistie nog plaatsgevonden. Vandaag moeten de parochianen op weg naar hun nieuwe kerk alleen maar de regen trotseren.