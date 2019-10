Internationale Vogeltrekdagen: gezellige drukte in natuurreservaat Het Zwin

In meer dan 40 Europese landen worden dit weekend trekvogels geteld, ook bij ons. Een uitgelezen plek daarvoor is Het Zwin, het natuurpark in Knokke-Heist. Daar is het rond deze tijd van het jaar redelijk druk: de vroege vertrekkers zoals de ooievaars zijn al op trek, de passanten komen even halt houden om energie bij te tanken, nog andere soorten houden zich klaar. Het is wel wat zoeken en afwachten, want ook vogels houden zich graag schuil bij regenweer.