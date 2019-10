Jan Jambon blikt terug op start als minister-president: "Vlaams Parlement is rustiger dan de Kamer, ik ga mij aanpassen"

"Er zijn twee dingen, ten eerste een begroting in evenwicht, ten tweede domeinen die extra middelen vragen, zoals onderwijs en welzijn", reageert Jambon. "Als je een begroting in evenwicht wil en je extra middelen nodig hebt, zijn er twee opties: je haalt het bij de mensen - extra belastingen- of je bespaart op je eigen apparaat."

"Extra geld komt niet als manna uit de hemel vallen. Er is geen toveroplossing, je moet de middelen érgens halen. Dat is beleid voeren. Kijken waar er geld nodig is en waar we het met wat minder kunnen doen, en dat gaan we dan inzetten."