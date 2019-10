Dit jaar nog nieuwe woning kopen? "Ofwel woonbonus, ofwel verlaagde registratie, niemand valt tussen mazen van net"

Maar er is een probleem voor mensen die nu al een compromis tekenen of getekend hebben, van wie de akte pas in 2020 verleden kan worden. Zij verliezen niet alleen de woonbonus, maar zouden ook geen aanspraak kunnen maken op de verlaagde registratierechten. Dat komt omdat voor het vastleggen van de registratierechten niet gekeken wordt naar de datum van de akte, maar wel naar die van het compromis. En als dat compromis getekend is vóór 1 januari 2020, dan val je nog onder het oude systeem van 7 procent registratierechten in plaats van 6.