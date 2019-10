Jonas Roelens wint PhD Cup met onderzoek naar vervolging van homoseksuelen in laatmiddeleeuws Brugge

"Burgers & Sodomieten. Perceptie en vervolging van Sodomie in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1700)." Zo heet het doctoraat waarmee Jonas Roelens, doctor in de geschiedenis (UGent - FWO), de prijs in de wacht heeft gesleept. In zijn studie zoekt hij naar antwoorden op de vraag waarom homoseksualiteit nergens in West-Europa zo vaak bestraft werd als in het laatmiddeleeuwse Brugge.