Ongetrouwde mannen en vrouwen mogen voortaan samen hotelkamer boeken in Saudi-Arabië

"Aan alle Saudische staatsburgers wordt gevraagd om hun familie-identiteitskaart of een bewijs van verwantschap te tonen als ze willen inchecken in een hotel. Van buitenlanders wordt dat niet verwacht", luidde het in een mededeling van de Saudische Commissie voor Toerisme en Nationaal Erfgoed afgelopen vrijdag.

Met andere woorden, buitenlandse koppels die niet getrouwd zijn, zullen voortaan dus probleemloos een hotelkamer kunnen huren. En dat is niet het enige dat verandert. "Alle vrouwen, ook Saudische, kunnen in hun eentje een hotelkamer boeken en er alleen verblijven, als ze een identiteitskaart tonen bij het inchecken." Ook dat is een versoepeling van de regels.