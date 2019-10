Na Aldi roept ook Albert Heijn vlees terug wegens mogelijke aanwezigheid listeria

De vleeswaren zijn gesneden en verpakt in de fabriek van het bedrijf Offerman in Aalsmeer, in de provincie Noord-Holland. Offerman is een onderdeel van het Belgische Ter Beke.



Enkele dagen geleden raakte bekend dat de voorbije twee jaar 20 mensen in Nederland besmet zijn geraakt met de listeriabacterie via vleeswaren van Offerman. Drie van hen zijn overleden en een vrouw heeft een miskraam gekregen door de besmetting. De Nederlandse voedselautoriteit gaat ervan uit dat de vleeswaren afkomstig waren uit de fabriek in Aalsmeer.