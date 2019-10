Opmerkelijke beelden: gevangenis Ieper doet mee aan Open Bedrijvendag

Het is geen opendeurdag in de gevangenis van Ieper, maar het bedrijf neemt wel deel aan de Open Bedrijvendag. Een gevangenis is een bedrijf op zich: binnen de gevangenismuren wordt er op weekdagen in speciale ateliers gewerkt. Bovendien laten 15 bedrijven uit de regio een deel van hun productieproces in de gevangenis van Ieper verrichten. "Wat we nu beleven, is uniek", zegt een bezoekster.