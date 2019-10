Portugal kiest een nieuw parlement: socialistische premier Costa hoopt op nieuwe termijn

Na de verkiezingen in 2015 vormde Pedro Passos Coelho van de sociaaldemocratische partij PSD een centrumrechtse minderheidsregering. Passos Coelho moest tijdens tijdens zijn eerste ambtstermijn besparingen doorvoeren, in ruil voor 78 miljard aan noodhulp van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Hij wilde de zware bezuinigingsmaatregelen voortzetten in zijn tweede termijn, maar daar was links het niet mee eens. De regering van Passos Coelho werd na 11 dagen door een coalitie van linkse partijen na een stemming in het parlement aan de deur gezet.

Antonio Costa (PS) werd premier. Uiteindelijk slaagde hij erin om weer stabiliteit in het land te brengen, wat volgens analisten zijn grootste verwezenlijking is. Hij kon profiteren van de economische heropleving om de besparingsmaatregelen terug te schroeven en zette in op het saneren van de overheidsgelden, om binnen de lijntjes van de Europese begrotingsregels te kleuren. Het resultaat mocht er zijn: de economische groei bedroeg in 2017 3,5 procent en 2,4 procent in 2018, het hoogste niveau sinds 2000. De werkloosheid daalde met de helft (6,4 procent in juli), tot het niveau van voor de crisis van 2010-2014.