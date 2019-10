Brandweer vindt dodelijk giftige Texaanse ratelslangen in bos in Namen: "Iemand heeft ze gedropt, totaal onverantwoord"

Vrijdagmiddag waren enkele brandweermannen van Namen blusoefeningen aan het houden in een bos, toen ze plots een terrarium opmerkten. De glazen bak was stuk en in de buurt ervan kropen twee gele slangen rond. Omdat de brandweer niet wist om welke dieren het ging, stuurde ze enkele foto's naar de slangenspecialist van de brandweer. Even later kregen ze een bericht terug: "Opgepast! Texaanse ratelslang!", stond er te lezen.