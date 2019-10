Tweede klokkenluider heeft informatie over de relaties van president Trump met Oekraïne

Als de tweede klokkenluider inderdaad ook aanvullende of directere informatie heeft, kan dat de Democraten nieuwe munitie geven in hun onderzoek naar president Trump. Ter herinnering: de klacht ging over Trumps telefoontje met zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski op 25 juli. Daarin vroeg de president dat de Oekraïense regering een onderzoek zou starten naar Joe Biden en diens zoon Hunter Biden, die in de raad van bestuur van een Oekraïens gasbedrijf had gezeten. Trump denkt dat hen allebei corruptie kan worden aangewreven.