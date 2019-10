Vreugdevuren oudejaarsnacht nekken burgemeester Den Haag

Pauline Krikke, de burgemeester van de Nederlandse stad Den Haag, heeft gisteren haar ontslag aangekondigd. Ze deed dat via een filmpje dat ze via sociale media verspreidde. De grote vreugdevuren op het strand van Scheveningen, dat tot Den Haag behoort, liepen uit de hand. Uit een grondig onderzoek bleek dat de burgemeester had kunnen ingrijpen, maar dat niet deed.