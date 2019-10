Wat niet lukte in het Vlaams Parlement, wordt in "De zevende dag" gedaan: partijen gaan in debat over regeerakkoord

Het debat in het Vlaams Parlement over de regeringsverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) afgelopen vrijdag eindigde in mineur. De oppositiepartijen verlieten het halfrond, omdat de regering geen begrotingscijfers wou bekendmaken. Wat volgde was een klein onderonsje met enkel de meerderheid. In "De zevende dag" krijgen de zeven fractieleiders een tweede kans en debatteren ze over de begrotingscijfers, de woonbonus en de inburgeringscursus.