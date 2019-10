Autobestuurder spoorloos nadat auto over de kop is gegaan in Duffel

Vanmorgen vroeg geraakte een auto van de weg af in Duffel, op het kruispunt van de Waarloossteenweg met Rooiberg. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek er geen bestuurder in de auto te zitten. De auto lag op z'n zijkant over een gracht, tegen een boom.

Speurhond

Omdat er werd vermoed dat de bestuurder was uitgestapt en mogelijk in de buurt buiten bewustzijn was gevallen, werd er een speurhond ingezet om de omgeving te doorzoeken. Er werd niemand meer aangetroffen.

De eigenaar van de auto zit op dit moment in het buitenland. De politie heeft een vermoeden van wie er achter het stuur zat, maar dat moet verder onderzoek nog uitwijzen.