Bankenfederatie Febelfin: "Wie nu nog een huis koopt, rekent best niet meer op de woonbonus"

Van Eetvelt geeft toe dat banken en notarissen geen zin hebben in een plotse rush op woningen. "Wij zitten niet te wachten op een oververhitting van die markt. We hebben bij de nieuwe minister gepleit dat er heel snel duidelijkheid komt. En dat ook duidelijk is dat mensen die nu nog moeten beginnen eigenlijk te laat zijn en dus niet meer van die woonbonus gaan kunnen genieten."

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: