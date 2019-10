Boeren waarschuwen chauffeurs voor slipgevaar op landwegen in Oudenaarde

Landwegen kunnen er vaak gevaarlijk glad bij liggen. Dat komt omdat landbouwers nu volop aan het oogsten zijn, en met de machines het veld op en af gaan, en daardoor de landwegen vuil maken. De huidige weersomstandigheden maken de wegen ook extra glibberig. De stad Oudenaarde verdeelt nu verkeersborden om te waarschuwen voor slipgevaar. Landbouwers kunnen die tijdelijk op landwegen zetten.

Waarschuwen voor glibberige wegen

Landbouwer Luc Lammens uit Oudenaarde heeft een melkvee -en akkerbouwbedrijf. Hij is gepensioneerd maar werkt nog steeds samen met zijn zoon in het bedrijf. Hij heeft al een bord besteld: "Nu zijn we volop maïs, aardappelen, suikerbieten en ajuinen aan het oogsten. Door de herfstige weersomstandigheden wordt de grond soms wat vettiger, die grond plakt dan meer aan de banden dan anders, waardoor er veel vuil en aarde op de weg terechtkomt wanneer we met onze machines af en aan rijden vanop het veld. De landbouwers en de loonwerkers moeten ook de tijd krijgen om de wegen proper te maken. Dat lukt niet altijd onmiddellijk, dus willen we de chauffeurs en andere weggebruikers waarschuwen zodat ze niet verrast worden door gladde wegen."

Luc Lammens raadt andere landbouwers ook aan om zo'n bord te gaan halen:"Dit is een zeer mooi initiatief en draagt bij tot de verkeersveiligheid."