Brug over Brusselse Ring in Wemmel krijgt nieuwe leuning

In Wemmel maken ze zich al langer zorgen over de brugleuning over de Brusselse Ring. Op sommige plaatsen is die volledig doorgeroest. Sommige omwonenden vrezen zelfs dat wie effectief tegen de reling leunt, naar beneden riskeert te vallen op de ring. De gemeente Wemmel kan zelf het probleem niet aanpakken want de leuning valt onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Dat heeft nu laten weten dat het vrijdag start met de herstellingswerken aan de brugleuning.

Lokale omleiding

"Die brug die bestaat eigenlijk uit drie aparte bruggen", zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. "De aannemer gaat de werken dan ook in verschillende stappen uitvoeren, zodat het verkeer nog altijd zo vlot mogelijk in en uit de parking C van de Heizel kan rijden." Het lokale verkeer dat tussen Wemmel en Laken rijdt, zal wel een omleiding moeten volgen.

Duur werken

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zullen de herstellingen aan de brug ongeveer 2 maanden duren.