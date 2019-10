Brussels grondwitloof bedreigd door tekort aan boeren

Vlaams-Brabant is dé regio voor grondwitloof. In Vlaanderen zijn een honderd witloofboeren, waarvan er 80 bij ons zitten. Toch is de opvolging daarvan niet verzekerd, omdat er te weinig boeren gestart zijn de afgelopen jaren. Dat vertelt voorzitter van de vzw Brussels grondwitloof Frans Van Meldert. "Momenteel zijn er maar 15 boeren die tussen de 20 en 40 jaar oud zijn. De gemiddelde leeftijd is 55 jaar die binnen tien jaar met pensioen gaan. Zo dreigen we in de toekomst met een groot probleem te zitten."

Duur

Om jonge mensen te overtuigen in het beroep te stappen, is de vzw samen met de Proeftuin van Herent met cursussen gestart. "Het is een zware stiel. Grondwitloof telen is erg arbeidsintensief. En als je niet van vader op zoon begint, dan is de aanschaf van nieuwe landbouwvoertuigen en machines erg duur." Toch heeft hij ook hoop voor de toekomst. "Het is een mooie groente, waar best nog wat geld mee valt te verdienen. Dat is voor een groot deel van de landbouwindustrie niet het geval."