Camping San Lanaco in Lanaken gaat dicht, bewoners staan wellicht op straat

Vorige maand was er nog een grootscheepse inspectie op de camping. De camping bleek onder meer niet in orde met voorschriften rond brandveiligheid. Toerisme Vlaanderen heeft daarop beslist dat de uitbating onmiddellijk moet stoppen. De uitbater heeft nu op zijn beurt beslist dat alle bewoners vanavond om 17.00 uur de camping moeten verlaten. Voor heel wat bewoners is dat een drama, omdat ze permanent op de camping wonen, alhoewel dat niet toegelaten is.

"Campingbewoners kunnen niet zomaar op straat gezet worden"

Volgens burgemeester Marino Keulen heeft de uitbater de hele toestand laten verzieken en kan hij de bewoners niet zomaar op straat zetten. "De eigenaar heeft die mensen daar jaren laten wonen. Normaal heb je contracten, opzegtermijnen. Ik weet niet wat in dit geval de contractuele verbintenissen zijn, maar hoe dan ook vind ik dat die mensen enkele weken de tijd moeten krijgen om elders onderdak te vinden."