Door listeriabesmetting gesloten bedrijf Offerman kreeg op 5 augustus controle: "Mogelijk is er een verband"

Het Nederlandse vleesverwerkende bedrijf Offerman in Aalsmeer kreeg op 5 augustus controle van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA). Dat bevestigt Francis Kint, de CEO van de Belgische vleeswarenproducent Ter Beke aan "Terzake".

Offerman is een Nederlandse dochteronderneming van Ter Beke. In Nederland zijn in twee jaar tijd drie mensen overleden door een listeriabesmetting in vleeswaren. Een vrouw heeft er ook een miskraam door gehad. De vleeswaren kwamen van het bedrijf Offerman. Offerman sloot zijn fabriek in Aalsmeer na de aanwijzing van de bacteriebesmetting.