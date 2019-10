Emotionele oproep van ouders verkeersslachtoffer Charlotte Gysel: "Alcohol en autorijden gaan niet samen"

Politierechter Geert Vandaele ervaart in de praktijk dat er geen leeftijd staat op bestuurders die dronken rijden. "Op de rechtbank zien we iedereen de revue passeren. Van jonge studenten tot tachtigers", aldus Vandaele.

Vandaele ziet verschillende verklaringen voor het feit dat alcohol achter het stuur nog steeds een van de grote doodsoorzaken in het verkeer is. "Ik denk dat de Bob-campagnes niet altijd het doelpubliek bereiken. De dader bij dit ongeluk is een Oekraïner. Ik weet niet of die man de Bob-campagnes ooit gesnapt heeft. Langs de andere kant ligt het in de menselijke aard dat de mensen meestal overmoedig zijn. Dat is een van de nevenwerkingen van alcohol. We gaan starten met een glas en we gaan niet rijden. Plotseling komt er een tweede en een derde glas. De overmoed zinkt weg en er wordt toch gereden. Er is nog een mentaliteitsprobleem. Mensen beseffen voor een stuk niet hoe gevaarlijk het is."

Bekijk het gesprek met de ouders van Charlotte Gysel en politierechter Geert Vandaele uit "Vandaag" hier: