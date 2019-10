Extra camera's in politiezone Limburg Regio Hoofdstad

Het plan is enerzijds gebaseerd op de huidige criminatiteitscijfers, maar ook op wat politieagenten op het terrein zien gebeuren of wat de burger als onveilig ervaart. En met dat onveiligheidsgevoel valt het nogal mee in de gemeenten van de zone LRH. 78 procent van de inwoners voelt zich nooit tot zelden onveilig. Voor inwoners blijken vooral overdreven snelheid, woninginbraken, geluidsoverlast en sluikstorten de grootste problemen.

Extra camera's

Hasselt heeft al een cameraplan. En dat wordt nu nog geoptimaliseerd. "We zullen zien naar de toekomst toe welke investeringen nodig zijn", zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). "Dat er nog camera's zullen bijkomen, is een zekerheid. Er komen nieuwe stadsdelen die we moeten bewaken. En elk crimineel feit dat je kan vermijden of oplossen met camera's, is een goede zaak."

Stijging drugscriminaliteit

In de cijfers zelf valt vooral de stijging op van criminaliteit die met drugs te maken heeft, gaat Vandeput verder. "Hasselt is een magneet, ook voor drugsgebruikers en de overlast die daarmee gepaard gaat. Het is belangrijk voor ons om daar op in te grijpen." De politie pakt niet alleen meer drugsdealers op. Er is bijvoorbeeld ook een toename van fiets-en winkeldiefstallen die gepleegd worden door drugsverslaafden.

Ook meer oplichtingszaken

Ook gevallen van oplichting en informaticacriminaliteit komen alsmaar vaker voor. De politiezone LRH wil daarom nauwer samenwerken met de federale politie om die nieuwe misdrijven aan te pakken. Het aantal woninginbraken is dan weer gedaald.