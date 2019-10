Fanclub overleden wielerbelofte Bjorg Lambrecht organiseert herdenkingswedstrijd

Voor heel wat wielerfans stond de wereld begin augustus even helemaal stil toen één van dé grote beloftes van Vlaanderen, Bjorg Lambrecht, zwaar ten val kwam tijdens de Ronde van Polen. Al gauw kwam er onheilspellend nieuws en bleek Lambrecht er erg aan toe. Zo erg zelfs dat geen enkele hulp meer kon baten, hij overleed aan zijn verwondingen. De verslagenheid en het ongeloof waren enorm groot, zeker ook bij de fanclub van Lambrecht. Die besluit nu om twee maanden na het ongeval toch door te gaan.

Memorial

"We hebben na de plotse dood van Bjorg samen gezeten met de leden van de club én de ouders. Uiteindelijk hebben we beslist om toch de club te laten bestaan en iets te plannen om Bjorg te eren. Er komt nu een herdenkingswedstrijd, de "Memorial Bjorg Lambrecht". Het wordt een wedstrijd voor beloften. Volgend jaar vindt die voor de eerste keer plaats.", zegt Nico Bouché van de fanclub.

Fondsen nodig

Een wielerwedstrijd organiseren is geen sinecure en kost ook handenvol geld. De fanclub heeft daarom onder meer nieuwe petjes, armbanden en icepacks laten maken met de beeltenis of het rugnummer van Lambrecht. Ze worden bij lokale handelaren verkocht en kunnen ook online besteld worden via deze Facebookpagina.